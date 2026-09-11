Em agenda no Gama, Cappelli reforça promessa de zerar a fila da saúde

O Fila Zero compõe a plataforma central de propostas defendidas por Ricardo Cappelli (PSB) ao longo de suas visitas às diversas RAs do DF - (crédito: Divulgação)

Em agenda no Gama nesta sexta-feira (11/9), Ricardo Cappelli (PSB) reforçou sua principal promessa de governo, o programa Fila Zero — que visa zerar a fila na saúde pública do DF —, enquanto panfletava e dialogava com moradores e comerciantes da região.

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Ao detalhar as metas da proposta, o candidato ao GDF explicou que pretende reforçar substancialmente o quadro de pessoal da rede pública mediante a contratação de mais de 5 mil médicos, mais de 2 mil enfermeiros e mais de 4 mil técnicos de enfermagem.

Para além do aumento do efetivo, a estratégia inclui a promoção de mutirões organizados pela Secretaria de Saúde, prevendo inclusive parcerias com o setor privado para eliminar a demanda reprimida por procedimentos operacionais e ambulatoriais na capital.

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Durante o percurso no Gama, o tempo de espera por atendimento na rede pública despontou como uma das maiores queixas da comunidade, contexto no qual o postulante ao Palácio do Buriti criticou a demora no agendamento de procedimentos no Distrito Federal.

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“Não é possível as pessoas passarem um, dois, três anos aguardando para fazer uma cirurgia. Eu não vou descansar enquanto não acabar com a fila de cirurgias, consultas e exames”, afirmou Ricardo Cappelli.

O Fila Zero compõe a plataforma central de propostas defendidas pelo candidato do PSB ao longo de suas visitas às diversas regiões administrativas (RAs) do DF. Finalizando a passagem pela comunidade e pelo comércio do Gama, a agenda de Cappelli para o restante do dia se desdobrou em compromissos no período da tarde — incluindo um encontro com professores e dirigentes do Sinpro-DF —, culminando, no período da noite, com panfletagem focada em bares e restaurantes de Águas Claras.