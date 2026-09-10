Cappelli promete Fila Zero na saúde e expansão do metrô

Ricardo Cappelli (PSB) apresentou propostas para zerar o deficit de profissionais de saúde e ampliar para 35% o total de estudantes da rede pública em jornada estendida - (crédito: Divulgação)

Ricardo Cappelli, candidato do PSB ao Governo de Brasília (GDF), apresentou, nesta quinta-feira (10/9), as diretrizes do seu plano de governo, durante gravação de sabatina na TV Bandeirantes, que irá ao ar na tarde de sábado (12/9). O político destacou como eixos centrais o programa Fila Zero na saúde, a expansão da malha do Metrô e do BRT, ações de fiscalização e reestruturação financeira no Banco de Brasília (BRB) e a ampliação da educação em tempo integral.

Na área da saúde pública, o candidato disse que a meta é combater "o deficit na rede hospitalar do Distrito Federal, além de aplicar um choque de gestão na estrutura do Iges-DF", por meio da contratação de profissionais, realização de mutirões e parcerias com a iniciativa privada.

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“Quem está na fila da cirurgia está com pressa e eu não vou descansar enquanto não zerar a fila de cirurgias, consultas e exames no Distrito Federal”, afirmou o candidato.

Para a mobilidade e a infraestrutura, o plano contempla a expansão do Metrô-DF para a Asa Norte, Gama e Santa Maria, além da extensão do ramal de Ceilândia rumo à BR-070 e a municípios do Entorno, em parceria com o estado de Goiás.

As propostas incluem, ainda, ônibus expressos em faixas exclusivas para a Rodoviária do Plano Piloto, ampliação do BRT para Planaltina, Arapoanga e Sobradinho, fortalecimento dos Institutos Federais e a transformação do Biotic em um parque tecnológico.

Economia e educação

No setor econômico e de governança, o candidato criticou a ausência de balanços oficiais do BRB e defendeu a apuração rigorosa sobre a gestão da instituição. Cappelli argumentou que o governo local não deve buscar empréstimos sem contrapartida e defendeu priorizar os investimentos no desenvolvimento produtivo do Distrito Federal.

No campo da educação, a proposta é ampliar a cobertura do ensino em tempo integral dos atuais 7% para o patamar de 35% ao longo de quatro anos. Cappelli explicou que a extensão da jornada escolar trará benefícios diretos ao aprendizado pedagógico e à rotina dos estudantes. “Queremos chegar a, pelo menos, 35% das crianças no horário integral, dando mais segurança às mães e às famílias e aumentando a qualidade da educação”, concluiu.