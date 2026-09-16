Grass defende implementação de tarifa zero para estudantes 

Durante panfletagem no Restaurante Universitário (RU) da UnB, na tarde desta quarta-feira (16/9), o candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) ao GDF, Leandro Grass, destacou suas propostas para o transporte público com foco nos estudantes do DF. Ele também propôs integrar pesquisas feitas na universidade aos planos de soluções do governo

Sobre o transporte público, a principal proposta de Grass é implementar a tarifa zero para os estudantes. “O primeiro passo é garantir aos alunos o transporte público de qualidade, implementação da tarifa zero todos os dias e mais linhas de ônibus, principalmente nessas conexões das cidades com a UnB”, disse.

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Grass também pretende firmar uma parceria entre o governo e a universidade na implementação de soluções. “Queremos, por meio da pesquisa e da inovação, ampliar as oportunidades de trabalho de primeiro emprego para a juventude”, destacou.

O candidato também comentou suas propostas para a segurança pública, que incluem mais policiamento e integração tecnológica. “Vamos garantir o aumento do policiamento, acompanhamento das vias públicas, das praças e demais áreas públicas. Vamos fazer o monitoramento tecnológico com a boa atuação e valorização das polícias”, pontuou. As propostas para a segurança também contam com a integração da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Ainda sobre a segurança pública, Grass comentou que criará protocolos de combate ao feminicídio. “Vamos ampliar as delegacias da mulher e garantir às mulheres a possibilidade de denunciar e ter a proteção do Estado”, disse.