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Grass defende implementação de tarifa zero para estudantes 

O candidato propôs integrar pesquisas feitas na universidade aos planos de soluções do governo. Sobre o transporte público, prometeu tarifa zero para os estudantes, além de mais proteção às mulheres

Grass panfletou no Restaurante Universitário da UnB - (crédito: Reprodução/Jr Rosa)
Grass panfletou no Restaurante Universitário da UnB - (crédito: Reprodução/Jr Rosa)

Durante panfletagem no Restaurante Universitário (RU) da UnB, na tarde desta quarta-feira (16/9), o candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) ao GDF, Leandro Grass, destacou suas propostas para o transporte público com foco nos estudantes do DF. Ele também propôs integrar pesquisas feitas na universidade aos planos de soluções do governo

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Sobre o transporte público, a principal proposta de Grass é implementar a tarifa zero para os estudantes. “O primeiro passo é garantir aos alunos o transporte público de qualidade, implementação da tarifa zero todos os dias e mais linhas de ônibus, principalmente nessas conexões das cidades com a UnB”, disse.

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Grass também pretende firmar uma parceria entre o governo e a universidade na implementação de soluções. “Queremos, por meio da pesquisa e da inovação, ampliar as oportunidades de trabalho de primeiro emprego para a juventude”, destacou. 

O candidato também comentou suas propostas para a segurança pública, que incluem mais policiamento e integração tecnológica. “Vamos garantir o aumento do policiamento, acompanhamento das vias públicas, das praças e demais áreas públicas. Vamos fazer o monitoramento tecnológico com a boa atuação e valorização das polícias”, pontuou. As propostas para a segurança também contam com a integração da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 

Ainda sobre a segurança pública, Grass comentou que criará protocolos de combate ao feminicídio. “Vamos ampliar as delegacias da mulher e garantir às mulheres a possibilidade de denunciar e ter a proteção do Estado”, disse. 

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 16/09/2026 19:00
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