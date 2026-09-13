Lula participará de ato com Leandro Grass em Ceilândia na quarta-feira

Grass confirmou a participação em neste domingo (13/9) - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará, na quarta-feira (16/9), de um ato de campanha ao lado do candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT), em Ceilândia. O evento está previsto para ocorrer às 19h, na Praça do Trabalhador. O anúncio foi feito por Grass neste domingo (13/9), durante o Ato do dia 13.

A atividade deve reunir apoiadores e integrantes do PT para reforçar a campanha de Grass ao Palácio do Buriti. A presença de Lula foi anunciada pelo candidato durante o evento deste domingo, que integra a agenda de mobilização da campanha para as eleições de 2026.

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