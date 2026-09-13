Lula participará de ato com Leandro Grass em Ceilândia na quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará, na quarta-feira (16/9), de um ato de campanha ao lado do candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT), em Ceilândia. O evento está previsto para ocorrer às 19h, na Praça do Trabalhador. O anúncio foi feito por Grass neste domingo (13/9), durante o Ato do dia 13.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A atividade deve reunir apoiadores e integrantes do PT para reforçar a campanha de Grass ao Palácio do Buriti. A presença de Lula foi anunciada pelo candidato durante o evento deste domingo, que integra a agenda de mobilização da campanha para as eleições de 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Saiba Mais
- Cidades DF Samara Mineiro defende mais políticas para as mulheres no DF
- Cidades DF Celina Leão suspende atividades de campanha para acompanhar internação da mãe
- Cidades DF Atleta e diretora de instituto morre após mal súbito ao fazer exercícios
- Cidades DF Festival de Brasília exibe série pela primeira vez
- Cidades DF Paula Belmonte promete incentivar economia e geração de empregos no Paranoá
- Cidades DF Cappelli ouve população no Núcleo Bandeirante e reafirma programa Fila Zero na Saúde