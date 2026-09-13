Leandro Grass participa de ato nacional do PT no Eixão ao lado de Janja

Candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) e seus apoiadores se mobilizaram em todo o país, na manhã deste domingo (13/9). Leandro Grass, candidato ao GDF, fez caminhada no Eixão ao lado da primeira-dama Janja, da candidata ao Senado, Érika Kokay, e da ministra Esther Dweck - (crédito: Carlos Vieira/CB)

Candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) e seus apoiadores se mobilizaram em todo o país, na manhã deste domingo (13/9), em nome das eleições de 2026. O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass (PT) fez uma caminhada pelo Eixão como forma de divulgação da sua campanha e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A primeira-dama Janja Lula da Silva e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e a candidata ao Senado, Érika Kokay, participaram do evento. A mobilização, promovida pelo partido, é feita nacionalmente para levar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus candidatos às ruas. A iniciativa reúne militantes e apoiadores em bairros, praças, comunidades e diferentes territórios do país.

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Grass afirmou que a mobilização durante o ato de campanha representa a expectativa de mudança na capital. “A energia tá maravilhosa. O povo tá na rua, o povo tá vendo a mudança chegar. O povo tá com esperança”, disse. Segundo ele, a campanha entra na reta final com crescimento e entusiasmo dos apoiadores. “A nossa campanha é uma campanha pra cima, não a campanha do ódio, da violência, da agressão. E a gente tá aqui hoje pra afirmar isso e seguindo agora nessa reta final, esticando, crescendo e ganhando a eleição", destacou.

















Grass destacou a presença de atividades culturais durante a caminhada e defendeu que manifestações artísticas ocupem os espaços públicos. “A gente quer que a cultura esteja na rua. A gente não quer a Brasília silenciada. A gente não quer a Brasília triste. A gente quer a Brasília feliz”, afirmou. O candidato citou iniciativas como Choro no Eixo e Rock no Eixo, além de apresentações de samba, maracatu e frevo, como exemplos de ações que, segundo ele, devem ser valorizadas.

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Para o candidato, a disputa eleitoral envolve vínculos pessoais e afetivos. “A eleição também é sobre sentimento. A eleição não é só apenas um processo de escolha racional. É também da emoção, é também de sentimento, da amizade, do carinho. Abraçar as pessoas, acolher as pessoas, transmitir a elas o nosso sonho. E o nosso sonho é mudar Brasília", ressaltou.