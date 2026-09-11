O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou, nesta sexta-feira (11/9), que pretende fortalecer a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), caso seja eleito. Durante agenda de campanha, o político participou de encontro com defensoras e defensores públicos, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES).

O petista afirmou que a instituição oferece orientação e instrumentos para que a população consiga buscar direitos, principalmente quem não possui recursos para arcar com a defesa jurídica. “A Defensoria é o direito à justiça. Ela é o direito daquele cidadão, daquela cidadã que não tem capacidade financeira própria de acessar um advogado, para ter a sua defesa”, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leandro Grass promete fortalecer Defensoria Pública em eventual governo (foto: Davi Cruz/CB/DA Press)

Grass também defendeu uma atuação conjunta entre o governo e a Defensoria Pública. Para o candidato, uma instituição fortalecida permite que o cidadão tenha acesso a informações e caminhos para reivindicações. “Uma Defensoria forte significa cidadania no DF. Uma Defensoria Pública forte significa que o cidadão vai ser bem orientado, significa que ele vai ter o caminho, vai ter as ferramentas para poder garantir e acessar aquilo que é dele”, declarou.

Grass ainda afirmou que, caso seja eleito, pretende garantir autonomia técnica e respeitar a escolha feita pelos próprios defensores para a composição da lista tríplice. “No nosso governo, a Defensoria vai ser forte e técnica. Vamos respeitar a lista tríplice, também indicada pelos defensores, e faremos um trabalho conjunto em prol da população”, afirmou.