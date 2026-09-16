Governadora faz apelo ao TCDF para liberar licitação de 15 trens para o metrô

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), comentou, na tarde desta quarta-feira (16/9), o andamento da licitação para a troca de 15 trens do Metrô-DF. O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) suspendeu a licitação no início de setembro, mas a chefe do Executivo informou que o modal já está respondendo todas as diligências para poder dar continuidade à licitação.

"Quero fazer um apelo ao Tribunal de Contas para que nos ajude e a gente possa andar rápido com essa licitação. O Metrô vai responder às diligências até o fim desta semana", informou Celina. "Desde a criação do metrô, nenhum governo havia licitado novos trens. Nós conseguimos colocar essa licitação nas ruas para compra de 15 novos trens", comentou Celina.

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A governadora anunciou, ainda, que vai licitar também a troca do sistema de sinalização. Além disso, na oportunidade, a chefe do Executivo destacou que, nesta semana, foi aberto um novo concurso para os metroviários. "A licitação para a troca do sistema está aberta desde o dia 1º de setembro, e no dia 12 de novembro já sai a publicação do vencedor", afirmou.

"Os dois maiores gargalos que nós tínhamos no metrô, atualização do metrô, o sucateamento do metrô, nós estamos ajudando com a compra desses novos trens, a mudança da sinalização. Nós investimos também quase R$ 80 milhões na troca das subestações, troca de cabeamentos, para ter uma energia que suportasse a nova troca dos trens e também essa nova troca de sinalização e de sistema", elencou a governadora.