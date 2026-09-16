Celina anuncia que estudos técnicos para a linha 2 do metrô estão prontos

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou, nesta quarta-feira (16/9), a conclusão do estudo de viabilidade para a construção da Linha 2 do sistema metroviário, passando pelo Gama e por outras regiões. A chefe do Executivo também anunciou a finalização de outros estudos para a implementação de duas linhas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

O estudo mostra que a linha 2 terá 79,8 km de extensão, o dobro da linha que existe hoje. Serão 67 estações e 239,9 mil passageiros transportados por dia. Juntando a linha 2 do sistema metroviário com as duas linhas do VLT, o investimento total será de R$ 29,2 bilhões, sendo R$ 21,6 bilhões de investimento público e R$ 7,7 bilhões de investimento privado.

“O estudo da linha 2 foi feito diante da demanda do crescimento populacional daquela região, que tem um fluxo migratório diário para o centro de Brasília. O estudo demorou quase 1 ano para ficar pronto”, destacou Celina. “No caso da linha 1 do VLT, ela irá do aeroporto até o Noroeste. Seremos a primeira cidade do Brasil a ter VLT saindo de dentro do aeroporto. A segunda linha do VLT vai de Taguatinga até o Sol Nascente”, completou.

“Os dois VLTs conseguimos entregar no prazo de quatro a seis anos. Do metrô, conseguimos entregar algumas estações em quatro anos e todas em um prazo faseado”, explicou a governadora. “Não estamos governando para o presente, estamos governando para as futuras gerações”, acrescentou.

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Com relação ao investimento, a governadora disse que fará assim como foi feito com o metrô de Águas Claras. “Temos a previsibilidade de colocar terrenos para serem vendidos pela Terracap para financiar a obra do metrô. Já determinei à Terracap que fizesse estudos de áreas que podem ser colocadas à venda”, afirmou.