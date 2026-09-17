Celina lamenta politização do BRB e diz que governo federal enganou o GDF

Durante uma agenda pública, na manhã desta quinta-feira (17/9), a governadora Celina Leão (PP) voltou a criticar as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o Banco de Brasília (BRB). Celina disse que esperava mais de um presidente da República e afirmou que o governo federal teria enganado o Governo do Distrito Federal (GDF) ao firmar um acordo no Supremo Tribunal Federal (STF) e não cumpri-lo.

Durante o comício na noite de quarta-feira (16/9), em Ceilândia, o líder petista responsabilizou o GDF pela crise no Banco de Brasília (BRB) e afirmou que o governo federal não arcará com o prejuízo do rombo nos cofres."A governadora, de forma cínica e mentirosa, tenta jogar a responsabilidade no governo federal, mas quem quebrou o BRB foi a ligação entre o Ibaneis (Rocha) e o (Daniel) Vorcaro do Banco Master, quando o BRB comprou títulos que não existiam por R$ 12 bilhões", afirmou o presidente ao contestar as acusações da gestão do DF. Lula afirmou que Celina tenta imputar a responsabilidade do rombo do BRB ao Governo Federal. "Nós não vamos deixar o povo sem dinheiro, mas não vamos dar dinheiro para o BRB", afirmou o presidente.

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A candidata à reeleição afirmou que esperava uma postura diferente do governo federal diante da situação da instituição. “Eu esperava mais do presidente da República, que soubesse o tamanho da envergadura do seu cargo. Não politizar uma questão tão importante como essa do BRB”, afirmou. Segundo Celina, o pedido feito pelo governo local à União não envolve ajuda financeira, mas a concessão de um aval para operações do banco.

Celina acusou Lula de politizar a situação do BRB ao afirmar publicamente que não ajudará a instituição. “É um banco público que tem 6 mil trabalhadores, tem todos os programas sociais lá e ele fala com letras garrafais que não vai ajudar o BRB. E se propõe a ajudar os Correios, que não têm nem como se manter de pé”, disse.

A governadora questionou a atuação de parlamentares de esquerda em defesa do banco público e pediu que eleitores considerem o posicionamento dos candidatos nas eleições. “Na hora de votar as coisas no Distrito Federal, pergunta se alguma dessas senadoras de esquerda foram lá pedir pelo BRB ao presidente Lula, se foram nos ajudar”, afirmou.

A governadora criticou o que chamou de descumprimento do acordo firmado no STF, mediado pelo ministro Luiz Fux. “Foi uma pena, porque naquele momento eles nos enganaram, porque ontem ele teve a cara de pau de falar que não vai ajudar. Ou seja, fizeram uma proposta para o ministro Fux que iria nos ajudar para não dar o aval e não cumpriram a proposta”, disse. Confira o vídeo publicado pela governadora na íntegra: