Lula defende voto casado, e reforça apoio a Leandro Grass e candidatas ao Senado

Presidente Lula discusa durante ato político e reforça estratégias da coligação para o Executivo e o Legislativo no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA.Press)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a escolha consciente do projeto de país nas eleições e exaltou a candidatura de Leandro Grass (PT) ao Governo do Distrito Federal, além de orientar o voto dobrado nas candidatas ao Senado Erika Kokay (PT) e Leila do Vôlei (PDT).

Durante o pronunciamento no evento "Brasil Pronto pra Mais no DF", em Ceilândia, Lula ressaltou que a disputa envolve a definição do país desejado para o futuro das famílias, convocando a militância a eleger representantes do mesmo campo político para o Congresso e o Executivo.

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Ao abordar a disputa pelo GDF, o candidato petista à reeleição ao Palácio do Planalto apresentou Leandro Grass como uma jovem liderança de postura extraordinária, relembrando sua trajetória como deputado distrital e assumindo o compromisso de se dedicar pessoalmente à sua campanha na capital.

"Essa figura extraordinária da política, ex-deputado distrital que entrou no PT e é candidato a governador do estado, eu vou me dedicar para elegê-lo governador de Brasília", afirmou o presidente ao defender a candidatura de Grass.

Leila e Érika no Senado

Para o Senado Federal, o presidente explicou a dinâmica de renovação de duas vagas no pleito e orientou os eleitores a articularem seus votos exclusivamente entre as duas candidatas apoiadas por sua coligação, visando impedir a eleição de nomes da oposição.

Sobre o cálculo para a escolha das duas vagas ao Senado, Lula explicou que quem votar na Érica tem direito ao segundo voto, o qual tem de ser a Leila, e acrescentou que quem votar na Leila também não tem escolha e deve votar na Érica para que se elejam as duas para o Senado brasileiro.

Ao avaliar o perfil das postulantes, o chefe do Executivo definiu Erika como uma heroína de sua bancada na Câmara dos Deputados e ressaltou a postura respeitosa de Leila ao longo do mandato parlamentar, lembrando que a senadora votou favoravelmente às pautas governistas.