"Aqui quem manda é o brasileiro", diz Agnelo em ato com Lula em Ceilândia

Agnelo Queiroz (PT) discursa para apoiadores durante comício em Brasília, onde concorre à vaga de deputado federal - (crédito: Reprodução/Correio Braziliense)

O candidato a deputado federal e ex-governador do DF, Agnelo Queiroz (PT), discursou durante ato político na Ceilândia, onde defendeu a soberania nacional e convocou a militância para a eleição presidencial. No evento, o ex-governador defendeu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno e pediu votos para a chapa majoritária e proporcional no Distrito Federal.

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Agnelo destacou a relevância simbólica da região administrativa ao saudar o público e celebrar a presença do ex-presidente no local. "Nada melhor do que receber o nosso querido presidente Lula na cidade mais nordestina do Brasil, que é a nossa querida Ceilândia. E também é aqui que nós vamos iniciar um marco no Distrito Federal", afirmou o candidato.

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O ex-governador classificou o pleito como a disputa mais decisiva para o futuro do país, sustentando que a população terá de escolher os rumos da política externa e da autonomia nacional. "Por isso, essa eleição é a eleição mais importante da vida do povo brasileiro”.

“Ou nós seguimos o caminho da independência e da soberania, ou nós nos transformamos em colônia do império americano. E nós não vamos aceitar isso! Aqui não! Quem manda aqui no Brasil é o brasileiro, é o presidente Lula, o nosso comandante!", declarou Agnelo.

O postulante argumentou que a formação de uma bancada forte no Congresso é essencial para apoiar as pautas sociais e econômicas do futuro governo. Nesse sentido, Agnelo explicou que a presença de Lula na Presidência é o caminho para assegurar a democracia, defender a população mais pobre, combater a desigualdade social e garantir os direitos trabalhistas.

No âmbito regional, o discurso esteve voltado para a construção de uma aliança política ampla no DF. O candidato defendeu a eleição de uma bancada alinhada e pediu votos para a chapa de senadoras formada por Érika Kokay (PT) e Leila do Vôlei (PDT).

Agnelo colocou seu nome à disposição para integrar a Câmara dos Deputados e reforçou seu compromisso direto com o projeto nacional. "Portanto, eu quero ir para o Congresso Nacional como deputado federal para ajudar o presidente Lula!".