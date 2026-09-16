Em resposta a Lula, Celina Leão diz que PT quer destruir o BRB

Gestão de Celina no GDF vem pressionando o governo federal para obter apoio e garantias para um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) - (crédito: Foto: Fábio Cruz/Ascom )

A governadora do Distrito Federal Celina Leão (Progressistas) foi às redes sociais responder aos comentários do presidente Lula (PT) feitos durante ato em Ceilândia, nesta quarta-feira (16/9). Durante o comício, o líder petista responsabilizou o Governo do Distrito Federal (GDF) pela crise no Banco de Brasília (BRB) e afirmou que o governo federal não arcará com o prejuízo do rombo nos cofres.

Lula afirmou que Celina age de forma "cínica e mentirosa" ao tentar imputar a responsabilidade do rombo do BRB ao Governo Federal. "Nós não vamos deixar o povo sem dinheiro, mas não vamos dar dinheiro para o BRB", afirmou o presidente.

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“Lamento a declaração de um presidente da República que quer quebrar o BRB. Eu pensei que ele fosse presidente do Brasil. Pensei também que os brasilienses fossem brasileiros”, publicou Celina. A governadora também afirmou que o PT deseja destruir o BRB.

“Ele ajuda, pela segunda vez, o Correios, mas se recusa a dar um aval para um empréstimo ao GDF. Ele pensa pequeno e partidariamente e eu esperava que ele agisse como presidente da República e não como cabo eleitoral de um candidato que nada fez pelo BRB”, acrescentou. “O banco pertence a população do DF e nao pode servir de disputa partidária, ainda mais num palanque de um comício que sequer reuniu três mil pessoas. O BRB tem seis mil empregados, gera empregos, responde por programas sociais e mesmo assim ele e o PT querem destruí-lo. Não conseguirão!”.

Lamento a declaração de um presidente da República que quer quebrar o BRB. Eu pensei que ele fosse presidente do Brasil.

Pensei também que os brasilienses fossem brasileiros.

Pensei que o DF fizesse parte da República Federativa do Brasil, mas pra ele, não. Age como presidente de… — Celina Leão (@celinaleao) September 17, 2026