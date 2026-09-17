TSE começa a enviar alertas pelo e-Título antes das eleições

A duas semanas do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa nesta quinta-feira (17/9) a enviar notificações oficiais pelo e-Título. Os alertas levam orientações sobre consulta ao local de votação, atualização do aplicativo e serviços eleitorais, além de funcionarem como um canal oficial de informação durante o período eleitoral.

As mensagens continuarão sendo enviadas ao longo da eleição, inclusive entre o primeiro e o segundo turnos, com o objetivo de facilitar o acesso do eleitorado a informações verificadas e reduzir a exposição a conteúdos falsos.

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Segundo a assessora-chefe de Gestão da Identificação do TSE, Marília Loyola, os avisos aproximam a Justiça Eleitoral dos eleitores ao concentrar orientações diretamente no celular. “Queremos incentivar eleitoras e eleitores a manterem o e-Título atualizado e facilitar o acesso a informações importantes para o exercício do voto, como a consulta ao local de votação. É um canal direto de comunicação da Justiça Eleitoral com a cidadania”, afirma.

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Entre os serviços disponíveis está a opção “Onde Votar”, que permite consultar zona e seção eleitoral antes do pleito. O aplicativo também pode substituir o título de eleitor em papel e, para quem possui biometria cadastrada e fotografia exibida na plataforma, pode ser usado como documento de identificação na votação.

O aplicativo passou a reunir novas ferramentas, como o acompanhamento de requerimentos feitos pelo Título Net, a emissão de certidões de filiação partidária, a geração de código temporário de autenticação e a sincronização automática de dados biográficos e biométricos.

Também é possível verificar a autenticidade de documentos eleitorais por QR Code, realizar a justificativa de ausência pelo próprio celular, solicitar o descadastramento como mesário voluntário e pagar multas eleitorais por Pix ou cartão de crédito por meio do PagTesouro. O módulo “Boletim na Mão” também foi integrado ao e-Título, permitindo consultar e compartilhar múltiplos boletins de urna.

Apesar da variedade de serviços, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor não deixe a instalação e a ativação para a última hora. De acordo com a orientação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), quem pretende utilizar o aplicativo deve fazer o download, realizar o primeiro acesso e concluir a validação até 3 de outubro.

No dia da votação, o download e o primeiro acesso ficam interrompidos devido ao aumento no volume de acessos, mas o aplicativo continua disponível para quem já tiver concluído a ativação. O advogado especialista em Direito Eleitoral Newton Lins explica que apenas baixar a ferramenta não garante que ela estará pronta para uso. “O eleitor precisa entender que baixar o e-Título não significa que ele já estará pronto para ser utilizado. É necessário fazer o primeiro acesso e concluir a validação das informações”, afirma.

Newton Lins também orienta que os eleitores confiram antecipadamente se a fotografia aparece no aplicativo e se os dados estão corretos. O e-Título com foto pode ser apresentado diretamente na tela do celular ou tablet, mas capturas de tela não são aceitas como documento de identificação. Quem não tiver fotografia no aplicativo deverá levar outro documento oficial com foto.

“O uso do e-Título traz praticidade, mas também exige atenção às condições estabelecidas pela Justiça Eleitoral”, diz o advogado. A recomendação é instalar e atualizar o aplicativo antes da votação, verificar o local, a zona e a seção eleitoral e conferir a documentação necessária. O e-Título é gratuito e está disponível para aparelhos Android e iOS.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves