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Tempestade no DF: Celina suspende campanha e sobrevoa região afetada

Governadora Celina Leão visitou áreas afetadas pelo temporal que afetou regiões como Planaltina e Samambaia na noite de quarta (16/9) e determinou que equipes atuem voluntariamente no auxílio a moradores

Celina Leão foi acompanhada da sua equipe para as regiões afetadas em Planaltina - (crédito: Divulgação)
Celina Leão foi acompanhada da sua equipe para as regiões afetadas em Planaltina - (crédito: Divulgação)

Após as fortes chuvas de quarta-feira (16/9), a governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP) visitou as áreas afetadas pelo temporal e determinou que suas equipes de campanha nas cidades atingidas suspendam as atividades eleitorais e passem a atuar voluntariamente no auxílio à população que teve imóveis destruídos pelas chuvas. 

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As regiões de Planaltina (DF) e do Arapoanga, por exemplo, registraram queda de granizo em diferentes pontos das cidades. As fortes precipitações resultaram ainda na queda de árvores e em alagamentos. Moradores de Samambaia também sofreram com o impacto das fortes chuvas. 

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Confira o vídeo da governadora durante a agenda na região administrativa:

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 17/09/2026 09:36 / atualizado em 17/09/2026 09:58
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