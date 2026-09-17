Tempestade no DF: Celina suspende campanha e sobrevoa região afetada

Celina Leão foi acompanhada da sua equipe para as regiões afetadas em Planaltina - (crédito: Divulgação)

Após as fortes chuvas de quarta-feira (16/9), a governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP) visitou as áreas afetadas pelo temporal e determinou que suas equipes de campanha nas cidades atingidas suspendam as atividades eleitorais e passem a atuar voluntariamente no auxílio à população que teve imóveis destruídos pelas chuvas.

As regiões de Planaltina (DF) e do Arapoanga, por exemplo, registraram queda de granizo em diferentes pontos das cidades. As fortes precipitações resultaram ainda na queda de árvores e em alagamentos. Moradores de Samambaia também sofreram com o impacto das fortes chuvas.

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Confira o vídeo da governadora durante a agenda na região administrativa: