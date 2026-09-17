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Ao Sinpro, Elisson anuncia pacto de 100 dias para recuperar a educação no DF

Plano anunciado pelo candidato do Agir tem sete etapas. Elisson apresentou a proposta em reunião com o Sinpro-DF

Elisson Ferreira apresentou plano para transformar educação do DF - (crédito: Divulgação)
Elisson Ferreira apresentou plano para transformar educação do DF - (crédito: Divulgação)

Após comunicar seu plano de 100 dias para a saúde, o candidato ao GDF Elisson Ferreira (Agir) anunciou, em reunião com o Sinpro-DF, nesta quinta-feira (17/9), seu plano para a educação do Distrito Federal, que conta com investimento de R$ 1 bilhão em todos os anos de governo. 

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Nos 100 primeiros dias do plano da educação, Elisson pretende realizar uma grande transformação no setor, contando com reformas de infraestrutura e pesados investimentos. “Brasília nasceu com uma proposta educacional ousada. Nós podemos recuperar essa ambição e atualizá-la para o século 21”, afirmou.

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O candidato também comentou sobre a qualidade de educação do DF, que pontua entre as piores do Brasil. “A educação será tratada com meta, dinheiro, acompanhamento e resultado”, disse Elisson. Ele ainda pontuou que sua gestão terá foco em melhorar a educação, valorizar o professor, alfabetizar as crianças e entregar uma estrutura funcional.

Sobre a reunião com o Sinpro-DF, Elisson pontuou a importância da parceria em um eventual governo. “Quero manter essa porta aberta durante todo o governo. O professor não pode descobrir pela imprensa o que vai acontecer com sua carreira. Vamos colocar sindicato, gestores, professores e comunidade escolar numa mesa permanente”, disse.

Elisson detalhou seu plano para reformular a educação, que possui sete etapas. O candidato afirmou que, nos primeiros 100 dias de uma eventual gestão, fará um raio-x de todas as escolas para encontrar os principais deficits. “A educação não muda com uma placa nova na porta da escola. Muda quando o professor quer permanecer na rede, quando a estrutura funciona e quando a família percebe que o filho está aprendendo”, ressaltou.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 17/09/2026 20:09
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