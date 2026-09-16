Elisson quer entregar novo sistema de saúde antes de aniversário de Brasília

Elisson Ferreira quer entregar sistema de saúde mais transparente antes do aniversário de Brasília - (crédito: Divulgação/Ascom)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Elisson Ferreira (Agir) reafirmou o compromisso de entregar um novo plano para a saúde do DF antes do aniversário de Brasília (21 de abril de 2027), durante agenda realizada nesta quarta-feira (16/9). Para o candidato, a proposta é que a população comece a perceber as "mudanças secretas" o quanto antes.

Segundo o candidato, o projeto de seu governo foca nos 100 primeiros dias, que serão concentrados na organização do sistema, digitalização dos processos e implantação de ferramentas que permitam ao cidadão acompanhar com maior transparência a fila de espera para procedimentos como cirurgias, exames e consultas. "Nos primeiros 100 dias, a população precisa perceber que a saúde mudou. Não quero que uma pessoa peça uma consulta e fique sem saber onde está na fila, quando será atendida ou qual é o próximo passo", afirmou. Uma das propostas de Elisson é implementar o prontuário digital integrado, que vai permitir que o paciente consiga acompanhar o atendimento dentro da rede pública.

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O plano de governo do candidato também pretende reorganizar os processos de regulação e marcação para dar maior previsibilidade às consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. "Quando Brasília completar mais um aniversário, quero poder apresentar resultados. A pessoa precisa saber a posição da consulta que está esperando, ter acompanhamento da sua cirurgia e encontrar um sistema mais organizado", disse.



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Elisson afirmou, ainda, que os 100 primeiros dias de um eventual governo serão utilizados para a reorganização e execução das medidas consideradas prioritárias, com atenção especial à redução do tempo de espera e à melhoria da comunicação entre o sistema público de saúde e o cidadão.