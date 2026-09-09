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Em agenda, Elisson Ferreira propõe programa de renegociação de dívidas

Segundo o candidato do Agir ao Governo do Distrito Federal, o programa serve para uma chance justa de renegociação para a população. O planejamento de campanha de Elisson prevê ações para os primeiros dias de mandato

Segundo o candidato, a reclamação mais comum da população é sobre o endividamento - (crédito: Divulgação/Ascom)
Segundo o candidato, a reclamação mais comum da população é sobre o endividamento - (crédito: Divulgação/Ascom)

O candidato ao Governo do Distrito Federal pelo partido Agir, Elisson Ferreira, conversou com a população presente na Rodoviária do Plano Piloto, Asa Norte e no comércio do Guará, em agenda realizada nesta quarta-feira (9/9). Segundo o candidato, uma das reclamações mais recorrentes da população é o acúmulo de dívidas. 

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Para reduzir a taxa de endividados no DF, um dos planos de governo do candidato é o programa “Recomeça Brasília”, uma política pública de recuperação econômica e social. “Tem muita gente em Brasília que não está pedindo favor. Está pedindo uma chance justa para renegociar, limpar o nome e voltar a trabalhar com dignidade. O governo precisa ser parte da solução, não mais um peso na vida das pessoas”, afirmou Elisson.

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Entre as propostas do programa está a avaliação de dívidas com o próprio GDF, como impostos, taxas e débitos administrativos, além da articulação com bancos, instituições financeiras, órgãos de defesa do consumidor e entidades empresariais e o diálogo com o BRB. “O Recomeça Brasília não é só um programa para negociar dívida. É um programa para recolocar Brasília de pé, com responsabilidade, planejamento e sensibilidade social”, disse.

O projeto será organizado com diagnóstico, metas, segurança jurídica e acompanhamento público, seguindo a linha do Plano de Governo de Elisson, que prevê ações com metas para os primeiros 100 dias, para o primeiro ano e para os quatro anos de gestão.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 09/09/2026 16:42 / atualizado em 09/09/2026 16:42
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