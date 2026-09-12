Elisson Ferreira promete reforço na segurança e combate ao roubo de celulares

Em agenda de campanha neste sábado (12/9), o candidato do Agir ao Governo do Distrito Federal (GDF), Elisson Ferreira, passou por Ceilândia, Guará, Asa Sul e Lúcio Costa, onde conversou com moradores, comerciantes e feirantes sobre os principais desafios das cidades. Durante as visitas, Elisson reforçou que a segurança pública será tratada como prioridade em seu governo. Entre as medidas previstas no plano de governo estão ampliação do policiamento nas ruas, integração das câmeras de monitoramento, uso de tecnologia para prevenção de crimes, concursos públicos e valorização das forças de segurança.
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“Roubo de celular não é um problema pequeno. Hoje, o celular é banco, é trabalho, é consulta médica, é comunicação com a família. Quando alguém perde o celular para o crime, perde parte da vida. Nós vamos enfrentar isso com inteligência, polícia na rua, tecnologia e gestão”, afirmou o candidato.
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Elisson também reforçou que o subtenente Sérgio Prado, candidato a vice-governador em sua chapa, terá papel central na construção de uma política de segurança mais presente, técnica e eficiente. Segundo Elisson, a experiência de Prado na Polícia Militar será fundamental para aproximar o governo da realidade das ruas e garantir respostas mais rápidas à população.
“Não adianta discurso bonito se o cidadão continua com medo no ponto de ônibus, na feira, no comércio e voltando para casa. Segurança se faz com planejamento, presença do Estado e decisão política”, completou Elisson.