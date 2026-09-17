Grass promete ampliar transporte público e manter cobradores

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou, nesta quinta-feira (17/9), que pretende ampliar e fortalecer o sistema de transporte público sem abrir mão da manutenção dos empregos dos cobradores. A declaração ocorreu durante agenda de campanha que reuniu encontros com diferentes categorias ao longo do dia e terminou com uma reunião com advogados e juristas.
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“Vamos ampliar o sistema, fortalecer o transporte público e, ao mesmo tempo, garantir o emprego de quem hoje trabalha”, afirmou durante encontro com advogados e juristas no Lago Sul.
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O candidato também defendeu uma atualização das funções desempenhadas pelos trabalhadores no sistema de transporte. A proposta, segundo ele, seria adaptar a atuação dos cobradores às mudanças no setor, sem retirar a garantia de emprego.
“Vamos atualizar também a sua atuação no dia a dia do transporte e garantindo uma qualidade de vida melhor para quem está ali sustentando e fazendo o transporte funcionar”, declarou.
Grass também defendeu a valorização da categoria e a ampliação das oportunidades para profissionais em início de carreira na advocacia. “Quero que essa advocacia seja também valorizada cada vez mais, que amplie a oportunidade para os jovens advogados, que eles têm espaço no setor público e no setor privado”, disse.
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