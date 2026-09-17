Celina anuncia doação de lote para sede da Defensoria no DF

A governadora e candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal (GDF), Celina Leão (PP), anunciou, na manhã desta quinta-feira (17/9), que o governo doou um lote para a Defensoria Pública e que, em um eventual novo governo, atuará pela nomeação de novos defensores.

Celina defendeu o fortalecimento da instituição e destacou a atuação da Defensoria em defesa da população vulnerável. “Da advocacia pública, a Defensoria é a mais nobre, porque ela cuida de quem mais precisa. Ela cuida dos vulneráveis”, afirmou.

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Segundo Celina, a instituição atua em situações nas quais o Estado nega direitos à população. “Ela cuida daquele momento que o Estado fala não, a burocracia fala não, vocês vão lá, peticionam e trazem a justiça para a população mais vulnerável”, destacou.

Celina anunciou a destinação de um lote para a construção da sede da Defensoria Pública. Segundo a governadora, o documento foi assinado na quarta-feira (16/9) e a área permitirá que a instituição tenha uma estrutura própria.

“Nós queremos uma Defensoria forte, governamental verdadeira. E foi por isso que ontem o Valdivino (de Oliveira) assinou a doação do lote de vocês. O lote vocês já terão para fazer a nova sede”, disse. Ela afirmou que espera contar com apoio de parlamentares para garantir recursos para a construção.

A governadora ressaltou a importância da autonomia da carreira e citou sua atuação como deputada federal na defesa da categoria. “A gente não muda de lado quando muda de posição, não. Naquela época nós éramos oposição ao governo e hoje nós somos situação e vamos cuidar de vocês como eles não cuidaram na época em que eles tiveram a oportunidade de cuidar”, afirmou.

Celina disse que o governo garantirá recursos para novas contratações. “Quero falar para vocês que nós estamos garantindo o orçamento de nomeações de servidores e de defensores", ressaltou.