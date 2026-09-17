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Celina anuncia doação de lote para sede da Defensoria no DF

Governadora também prometeu garantir orçamento para nomeação de novos defensores em eventual novo mandato

Celina anuncia doação de lote para sede da Defensoria no DF - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/DA Press)
Celina anuncia doação de lote para sede da Defensoria no DF - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/DA Press)

A governadora e candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal (GDF), Celina Leão (PP), anunciou, na manhã desta quinta-feira (17/9), que o governo doou um lote para a Defensoria Pública e que, em um eventual novo governo, atuará pela nomeação de novos defensores.

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Celina defendeu o fortalecimento da instituição e destacou a atuação da Defensoria em defesa da população vulnerável. “Da advocacia pública, a Defensoria é a mais nobre, porque ela cuida de quem mais precisa. Ela cuida dos vulneráveis”, afirmou.

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Segundo Celina, a instituição atua em situações nas quais o Estado nega direitos à população. “Ela cuida daquele momento que o Estado fala não, a burocracia fala não, vocês vão lá, peticionam e trazem a justiça para a população mais vulnerável”, destacou.

Celina anunciou a destinação de um lote para a construção da sede da Defensoria Pública. Segundo a governadora, o documento foi assinado na quarta-feira (16/9) e a área permitirá que a instituição tenha uma estrutura própria.

“Nós queremos uma Defensoria forte, governamental verdadeira. E foi por isso que ontem o Valdivino (de Oliveira) assinou a doação do lote de vocês. O lote vocês já terão para fazer a nova sede”, disse. Ela afirmou que espera contar com apoio de parlamentares para garantir recursos para a construção.

A governadora ressaltou a importância da autonomia da carreira e citou sua atuação como deputada federal na defesa da categoria. “A gente não muda de lado quando muda de posição, não. Naquela época nós éramos oposição ao governo e hoje nós somos situação e vamos cuidar de vocês como eles não cuidaram na época em que eles tiveram a oportunidade de cuidar”, afirmou.

Celina disse que o governo garantirá recursos para novas contratações. “Quero falar para vocês que nós estamos garantindo o orçamento de nomeações de servidores e de defensores", ressaltou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 17/09/2026 12:28
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