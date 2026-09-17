Paula Belmonte destaca vulnerabilidade infantil e promete ações sociais em visita a Santa Luzia

Paula conversou com crianças de creche em Santa Luzia e detalhou ações para a região - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Durante visita a uma creche na região de Santa Luzia, nesta quinta-feira (17/9), a candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) comentou sobre regiões que não conseguem oferecer uma qualidade digna de vida para a população, entre elas a própria Santa Luzia. Paula reforçou a ideia de trazer ações sociais para impactar o dia-a-dia da população, oferecendo qualidade de vida e oportunidades de emprego.

“Durante a caminhada até aqui, vimos crianças em lugares com esgoto a céu aberto. Essa situação horrível acontece há quase 30 anos para as pessoas que moram aqui. Estamos preocupados com a situação das crianças de Brasília”, disse Paula Belmonte.

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A candidata comentou sobre a necessidade de dar oportunidades para que as crianças consigam seguir os seus sonhos. “As crianças que nascem aqui possuem os mesmos sonhos dos nossos filhos. É isso que a gente quer: queremos trazer o sorriso para essas crianças e a oportunidade de educação, alimentação e dignidade. Os sonhos delas não podem ser limitados pelo CEP”, afirmou.

Sobre mudanças que fará na região em um possível mandato, Paula destacou que a prioridade é trazer o terceiro setor. “Precisamos tomar uma atitude junto ao Ministério Público para que possamos trazer dignidade para essas pessoas”, pontuou.

Entre as ações, o fortalecimento de políticas públicas, como Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e da atuação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB). “Essa região não teve planejamento para as pessoas. O nosso plano de governo tem o compromisso de oferecer habitação social e mais acolhimento social. Teremos um planejamento para a região ter hospital e UBS”, disse.

Na creche, a candidata conversou com as crianças. Após a visita, ela realizou uma caminhada nas ruas da região e, posteriormente, fez outra caminhada pelo comércio da Estrutural.