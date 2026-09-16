Planaltina registra queda de granizo, alagamentos e quedas de árvores nesta quarta

Moradores das regiões de Planaltina (DF) e do Arapoanga registraram, no fim da tarde desta quarta-feira (16/9), chuva de granizo em diferentes pontos da cidade. As fortes precipitações resultaram ainda na queda de árvores e em alagamentos.

Um vídeo gravado por um morador local e enviado ao Correio mostra a forte chuva de granizo em uma área do Arapoanga. Pedras de gelo caíram sobre carros estacionados. Ainda segundo relatos, houve queda de energia em algumas quadras.

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Para esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não prevê mais temporais.