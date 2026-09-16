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Planaltina registra queda de granizo, alagamentos e quedas de árvores nesta quarta

Segundo relatos de moradores, houve queda de energia em algumas quadras. Pedras de gelo caíram sobre carros estacionados

Moradores registraram a queda de granizo - (crédito: Arquivo pessoal)
Moradores registraram a queda de granizo - (crédito: Arquivo pessoal)

Moradores das regiões de Planaltina (DF) e do Arapoanga registraram, no fim da tarde desta quarta-feira (16/9), chuva de granizo em diferentes pontos da cidade. As fortes precipitações resultaram ainda na queda de árvores e em alagamentos. 

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Um vídeo gravado por um morador local e enviado ao Correio mostra a forte chuva de granizo em uma área do Arapoanga. Pedras de gelo caíram sobre carros estacionados. Ainda segundo relatos, houve queda de energia em algumas quadras. 

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Para esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não prevê mais temporais. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/09/2026 20:19
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