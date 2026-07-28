DF disponibiliza canais para denunciar tráfico de pessoas

Data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientização sobre esta grave violação dos direitos humanos - (crédito: Divulgação/Sejus-DF)

O dia 30 de julho marca o enfrentamento do tráfico de pessoas. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientização sobre esta grave violação dos direitos humanos, que pode ocorrer para diversos fins, como exploração sexual, trabalho em condição análoga à escravidão, adoção ilegal, remoção de órgãos e outras formas de exploração.

Entre 2025 e 2026, o Ministério Público Federal denunciou 216 pessoas por tráfico humano e contrabando para outros países, com 299 vítimas identificadas. No Distrito Federal, a população tem à disposição canais para denúncias, orientações e ajuda. As informações recebidas contribuem para a identificação de possíveis vítimas e o encaminhamento aos órgãos competentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Qualquer situação suspeita deve ser identificada, e a denúncia é essencial para a proteção de vítimas e o combate a este crime.

Como denunciar ou pedir ajuda:

Pelo telefone: (61) 2244-1232 - Canal da Gerência de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Apoio ao Migrante (Getpam). Recebe denúncias, dúvidas e dá orientações sobre o assunto.

Disque 100 - Número para denúncias de violações de direitos humanos, como o tráfico de pessoas. Serviço de atendimento telefônico anônimo do governo federal.

180 - Central de Atendimento à Mulher. Recebe denúncias e encaminha casos relacionados ao tráfico de pessoas.

Sinais de tráfico humano para ter atenção: