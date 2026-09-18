Vídeo: batida entre dois carros deixa motorista ferida no Eixão Sul

Uma colisão entre um BYD Dolphin e um Renault Kwid deixou a motorista do segundo veículo ferida na madrugada desta sexta-feira (18/9), no Eixão Sul, na altura da SQS 103. Com o impacto, a condutora ficou presa no carro e relatou dores na região cervical. O motorista do BYD não precisou ser levado ao hospital.

O acidente ocorreu por volta das 0h. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encaminhou quatro viaturas para atender a ocorrência. A mulher foi imobilizada conforme o protocolo de trauma e retirada do veículo após os militares removerem as portas para permitir o acesso da equipe e a colocação da vítima em uma maca. Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela segurança e preservação do local. A perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada. A dinâmica da colisão não foi informada.