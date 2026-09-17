"Pelo menos seis casas inabitáveis", diz administrador do Arapoanga

Após as fortes chuvas que afetaram Arapoanga, a administração regional, junto com alguns órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), está fazendo um mapeamento para identificar as casas que ainda estão habitáveis e as que estão inabitáveis. De acordo com o administrador, Sérgio Araújo, pelo menos seis casas estão inabitáveis em Arapoanga.

“Graças a Deus, nenhuma vítima fatal foi registrada, nem mesmo entrada em hospitais por conta de prejuízos causados pela chuva. Mas estamos fazendo uma força-tarefa para restabelecer a dignidade dessas pessoas o quanto antes. A administração regional fez acolhimento desde ontem de algumas famílias e hoje nós estamos entendendo quantas famílias a mais precisam de assistência”, disse Sérgio Lopes ao Correio.

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A Secretaria de Desenvolvimento Regional (Sedes) está dando suporte no acolhimento das famílias afetadas. “Nós disponibilizamos um espaço dentro da administração para fazer o primeiro acolhimento. O restaurante comunitário vai distribuir comida para as pessoas nesse primeiro momento. Estamos fazendo o que precisamos, mapeando tudo e entendendo quais as famílias e quais as cidades de cada um para que muito em breve a gente consiga estabelecer a ordem na nossa cidade”, informou o administrador.