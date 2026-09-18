Suspeitos escolhiam vítimas em bares e roubavam joias na porta de casa

Dupla pode estar envolvida em série de roubos - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou dois homens suspeitos de integrar uma dupla especializada em roubos de joias em Taguatinga e Ceilândia. Segundo a investigação, eles frequentavam bares e restaurantes à procura de pessoas que usavam peças de ouro e, depois, seguiam as vítimas até suas casas para cometer os assaltos.

Um dos crimes ocorreu em 8 de agosto. Um homem foi observado pelos suspeitos em um bar na região central de Ceilândia e seguido até sua residência, em Taguatinga. Quando chegava em casa, ele foi abordado pela dupla, que levou seu cordão e sua pulseira de ouro. Os investigadores afirmam que os criminosos usavam um Onix branco nas ações.

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A investigação da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) identificou outro roubo atribuído à dupla com o mesmo modo de atuação. Outros relatos de crimes semelhantes na região comercial também são analisados pelos policiais.

Os suspeitos foram identificados como João Paulo Gomes Leite, 28, e Mikael Lopes Mezabarba, 27. A Justiça decretou a prisão preventiva dos dois.

Nesta sexta-feira (18/9), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Águas Lindas (GO), Mikael foi preso. João Paulo não foi localizado e é considerado foragido.

Os dois foram denunciados pelo crime de roubo. Mikael permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil divulgou as imagens dos investigados para tentar localizar João Paulo e identificar possíveis vítimas de outros roubos. Informações podem ser repassadas à polícia.

