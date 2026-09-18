Homem é preso pela terceira vez por furtar cabos na Asa Norte

PMDF prende homem pela terceira vez por furto de cabos na Asa Norte - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante, na noite desta quarta-feira (18/9), suspeito de furtar cabos em um estabelecimento no Bloco E da CLN 402, na Asa Norte. Segundo informações da Polícia Militar (PMDF), é a terceira vez que o indivíduo é preso por furtar fios de energia e telefonia.

Após ser acionada, a PMDF flagrou o homem enrolando fios que haviam sido retirados do sistema de iluminação do estabelecimento. Testemunhas que presenciaram a ação reconheceram que o suspeito teria furtado os cabos. O proprietário do estabelecimento também foi localizado e informou que compareceria à unidade policial para apresentar as imagens das câmeras de segurança.

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O homem foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia. Além de dois registros anteriores por furto de cabos, ele teria outros relacionados a furto de água, uso e porte de entorpecentes, porte de arma branca e tráfico de drogas.