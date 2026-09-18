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Desaparecimento

Idoso de 83 anos que estava desaparecido há dois dias é encontrado na EPIA

Ele foi localizado dirigindo o próprio carro pela DF-003 e apresentava tremores, falas desconexas e aparente mal-estar

PMDF localiza idoso de 83 anos desaparecido - (crédito: Divulgação PMDF)
PMDF localiza idoso de 83 anos desaparecido - (crédito: Divulgação PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou, na manhã desta sexta-feira (18), um idoso de 83 anos que estava desaparecido desde quarta-feira (16). Segundo as informações, ele foi localizado dirigindo o próprio carro pela DF-003, na EPIA.

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As buscas iniciaram após uma informação de que o idoso desaparecido estava em deslocamento com um veículo. Os sistemas de inteligência da PMDF conseguiram localizar o carro e realizar a abordagem. 

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No momento da ação, o homem apresentava tremores, falas desconexas e aparente mal-estar. Diante do estado do desaparecido, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que, ao realizar a avaliação médica, informou que não seria necessário encaminhá-lo a um hospital.

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Durante a ocorrência, o neto do idoso acompanhou o atendimento médico até o idoso ser liberado aos cuidados do familiar. Após a liberação, o homem teve que comparecer à unidade policial competente para providenciar a baixa do registro de desaparecimento realizado no dia anterior.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 18/09/2026 15:59
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