Idoso de 83 anos que estava desaparecido há dois dias é encontrado na EPIA

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou, na manhã desta sexta-feira (18), um idoso de 83 anos que estava desaparecido desde quarta-feira (16). Segundo as informações, ele foi localizado dirigindo o próprio carro pela DF-003, na EPIA.
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As buscas iniciaram após uma informação de que o idoso desaparecido estava em deslocamento com um veículo. Os sistemas de inteligência da PMDF conseguiram localizar o carro e realizar a abordagem.
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No momento da ação, o homem apresentava tremores, falas desconexas e aparente mal-estar. Diante do estado do desaparecido, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que, ao realizar a avaliação médica, informou que não seria necessário encaminhá-lo a um hospital.
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Durante a ocorrência, o neto do idoso acompanhou o atendimento médico até o idoso ser liberado aos cuidados do familiar. Após a liberação, o homem teve que comparecer à unidade policial competente para providenciar a baixa do registro de desaparecimento realizado no dia anterior.
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
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