Sábado será de calor e muitas nuvens em Brasília

Brasília terá sábado (19/9) de temperaturas elevadas e variação de nebulosidade ao longo do dia. A mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima chega a 30°C.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante a manhã, o céu terá poucas nuvens, com ventos fracos a moderados e rajadas. À tarde, a nebulosidade aumenta, com previsão de muitas nuvens e ventos de intensidade fraca a moderada. À noite, o céu volta a apresentar poucas nuvens, e os ventos permanecem fracos a moderados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 80%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal terá tempo ensolarado e quente, com aumento de nuvens, mas sem previsão de chuva para a capital.