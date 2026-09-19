Sábado será de calor e muitas nuvens em Brasília

A umidade relativa do ar no DF deve variar entre 35% e 80% - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Brasília terá sábado (19/9) de temperaturas elevadas e variação de nebulosidade ao longo do dia. A mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima chega a 30°C.

Durante a manhã, o céu terá poucas nuvens, com ventos fracos a moderados e rajadas. À tarde, a nebulosidade aumenta, com previsão de muitas nuvens e ventos de intensidade fraca a moderada. À noite, o céu volta a apresentar poucas nuvens, e os ventos permanecem fracos a moderados.

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A umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 80%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal terá tempo ensolarado e quente, com aumento de nuvens, mas sem previsão de chuva para a capital.