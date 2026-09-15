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previsão do tempo

DF está sob aviso amarelo para baixa umidade, que pode chegar a 20%

Apesar da seca e do calor, com temperaturas que podem bater 35ºC, a capital federal pode registrar chuvas isoladas no fim da tarde e início da noite, com eventual queda de granizo

Bom dia, Brasília! Dia será de calor e baixa umidade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Bom dia, Brasília! Dia será de calor e baixa umidade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (15/9) de tensão, o Distrito Federal amanheceu quente e com céu entre nuvens, indicando que o tempo ficará abafado e seco. A boa notícia é que tem previsão de chuvas isoladas no fim da tarde e início da noite. 

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o destaque fica por conta da baixa umidade, cuja mínima deve variar entre 20% e 30%, colocando a região em aviso amarelo, que indica perigo potencial. Já os termômetros podem bater os 33ºC no Plano Piloto e 35ºC no restante do DF. Haja fôlego! 

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Curiosamente, as chuvas isoladas, caso ocorram, podem ser intensas, acompanhadas de rajadas de vento, trovoadas e, veja só, até de uma eventual queda de granizo. "Isso se deve ao tempo extremamente abafado", justifica Cristiane Andreoli, meteorologista do Inmet. 

A dica, portanto, é caprichar no protetor solar e na hidratação, não deixando de lado o guarda-chuva. Em Brasília, nunca se sabe, não é? 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 15/09/2026 09:35 / atualizado em 15/09/2026 10:07
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