DF está sob aviso amarelo para baixa umidade, que pode chegar a 20%

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (15/9) de tensão, o Distrito Federal amanheceu quente e com céu entre nuvens, indicando que o tempo ficará abafado e seco. A boa notícia é que tem previsão de chuvas isoladas no fim da tarde e início da noite.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o destaque fica por conta da baixa umidade, cuja mínima deve variar entre 20% e 30%, colocando a região em aviso amarelo, que indica perigo potencial. Já os termômetros podem bater os 33ºC no Plano Piloto e 35ºC no restante do DF. Haja fôlego!
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Curiosamente, as chuvas isoladas, caso ocorram, podem ser intensas, acompanhadas de rajadas de vento, trovoadas e, veja só, até de uma eventual queda de granizo. "Isso se deve ao tempo extremamente abafado", justifica Cristiane Andreoli, meteorologista do Inmet.
A dica, portanto, é caprichar no protetor solar e na hidratação, não deixando de lado o guarda-chuva. Em Brasília, nunca se sabe, não é?
Saiba Mais