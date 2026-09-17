Temporal com chuva de granizo deixa 25 pessoas desabrigadas no DF

Pelo menos 25 pessoas ficaram desabrigadas no forte temporal que atingiu as regiões administrativas de Planaltina, Arapoanga e Samambaia no fim da tarde e início da noite de quarta-feira (16/9). O balanço parcial foi divulgado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Entre as ocorrências, houve 186 pontos de desabamento de muros, de árvores, destelhamento de casas entre outros registros relacionados à forte chuva com rajadas de vento e queda de granizo.
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Várias edificações foram atingidas por árvores, e a queda de eucalipto de grande porte danificou muros e estruturas de redes elétricas de alta tensão em Arapoanga. Em Planaltina, a precipitação também derrubou árvores e provocou alagamentos nas ruas.
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Na região administrativa de Samambaia, o granizo e a forte ventania destelharam casas, enquanto o temporal causou o desabamento parcial de residências. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foram registradas 62 ocorrências relacionadas à chuva entre as 15h de quarta-feira e as 8h desta quinta-feira (17/9). Ao todo, a corporação atendeu seis casos de destelhamento e desabamento, além de 22 ocorrências envolvendo risco de choque elétrico em Planaltina e Samambaia.
Um morador relatou ao Correio forte chuva de granizo em uma área do Arapoanga. Pedras de gelo caíram sobre carros estacionados e, segundo relatos, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em algumas quadras.
Ação do Corpo de Bombeiros
Ainda de acordo com o CBMDF, na Etapa II de Arapoanga, um imóvel foi atingido por uma árvore e sofreu danos estruturais tão graves que o local foi considerado inabitável. Na mesma região, a queda de eucaliptos de grande porte tem aterrorizado os moradores, que temem novos temporais. Diante do perigo, a corporação está interditando residências em áreas de risco e imóveis afetados pelo temporal, com o objetivo de preservar a integridade física da comunidade.
As interdições devem ser mantidas até que sejam adotadas as medidas necessárias para a mitigação ou eliminação dos riscos identificados pelos bombeiros. Apesar das ocorrências, não foram registradas vítimas durante o temporal.
O que diz o Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) relatou que o temporal foi resultado da combinação de umidade e calor na capital. De acordo com a meteorologista Cristiane Andrioli, a precipitação acompanhada de trovoadas já estava prevista para o Distrito Federal no final daquela quarta-feira, sendo o granizo parte natural desse evento meteorológico severo.
Andrioli também esclareceu sobre a possível ligação dos temporais com o fenômeno El Niño. "Ele influencia todo o Brasil, podendo aumentar as chances de precipitações fora do esperado. O fenômeno altera os padrões de circulação atmosférica, o que corrobora para a ocorrência desses temporais", explicou a especialista.
Apesar do susto, a previsão para os próximos dias é de diminuição das chuvas. Para esta quinta-feira, sexta-feira (18/9) e para o final de semana, a probabilidade de precipitações deve cair significativamente, enquanto a temperatura máxima deve chegar à 32ºC.
Saiba quais as orientações em casos de temporal
Confira abaixo as orientações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) em situações de risco:
- Desvie de locais inundados: Nunca transite por vias alagadas, seja caminhando ou dirigindo. A profundidade pode ocultar buracos profundos, bueiros sem tampa e entulhos, além de a força da água ser suficiente para arrastar automóveis e pedestres.
- Abandone o carro se a água subir: Em hipótese alguma force a travessia de trechos com acúmulo de água. Se o nível começar a elevar-se, estacione em uma zona segura — desde que isso não coloque sua vida em risco.
- Fique longe de árvores e postes: Afaste-se de vegetações de grande porte, postes de iluminação e estruturas vulneráveis, principalmente durante rajadas de vento. Nunca tente realizar podas ou cortes por conta própria.
- Cuidado com a rede elétrica: Se avistar cabos de energia partidos ou encostados em árvores, poças d'água e grades, mantenha distância absoluta e evite tocar em qualquer superfície metálica. Isole a área para proteger terceiros e chame imediatamente a concessionária local ou os Bombeiros (193).
- Deixe imóveis danificados: Caso ocorra destelhamento ou comprometimento na estrutura do seu lar e haja perigo iminente, evacue o local imediatamente e só retorne após uma avaliação técnica de segurança.
- Proteja-se de raios ao ar livre: Durante chuvas intensas e trovoadas, evite permanecer em campos abertos, perto de árvores isoladas, torres metálicas ou locais propensos a enchentes.
- Quem chamar na urgência: Em situações críticas, entre em contato com o Corpo de Bombeiros (CBMDF) pelo número 193, fornecendo o endereço exato e detalhando os perigos observados.