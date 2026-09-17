Temporal com chuva de granizo deixa 25 pessoas desabrigadas no DF

Pelo menos 25 pessoas ficaram desabrigadas no forte temporal que atingiu as regiões administrativas de Planaltina, Arapoanga e Samambaia no fim da tarde e início da noite de quarta-feira (16/9). O balanço parcial foi divulgado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Entre as ocorrências, houve 186 pontos de desabamento de muros, de árvores, destelhamento de casas entre outros registros relacionados à forte chuva com rajadas de vento e queda de granizo.

Várias edificações foram atingidas por árvores, e a queda de eucalipto de grande porte danificou muros e estruturas de redes elétricas de alta tensão em Arapoanga. Em Planaltina, a precipitação também derrubou árvores e provocou alagamentos nas ruas.

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Na região administrativa de Samambaia, o granizo e a forte ventania destelharam casas, enquanto o temporal causou o desabamento parcial de residências. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foram registradas 62 ocorrências relacionadas à chuva entre as 15h de quarta-feira e as 8h desta quinta-feira (17/9). Ao todo, a corporação atendeu seis casos de destelhamento e desabamento, além de 22 ocorrências envolvendo risco de choque elétrico em Planaltina e Samambaia.

Um morador relatou ao Correio forte chuva de granizo em uma área do Arapoanga. Pedras de gelo caíram sobre carros estacionados e, segundo relatos, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em algumas quadras.

Ação do Corpo de Bombeiros

Ainda de acordo com o CBMDF, na Etapa II de Arapoanga, um imóvel foi atingido por uma árvore e sofreu danos estruturais tão graves que o local foi considerado inabitável. Na mesma região, a queda de eucaliptos de grande porte tem aterrorizado os moradores, que temem novos temporais. Diante do perigo, a corporação está interditando residências em áreas de risco e imóveis afetados pelo temporal, com o objetivo de preservar a integridade física da comunidade.

As interdições devem ser mantidas até que sejam adotadas as medidas necessárias para a mitigação ou eliminação dos riscos identificados pelos bombeiros. Apesar das ocorrências, não foram registradas vítimas durante o temporal.

O que diz o Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) relatou que o temporal foi resultado da combinação de umidade e calor na capital. De acordo com a meteorologista Cristiane Andrioli, a precipitação acompanhada de trovoadas já estava prevista para o Distrito Federal no final daquela quarta-feira, sendo o granizo parte natural desse evento meteorológico severo.

Andrioli também esclareceu sobre a possível ligação dos temporais com o fenômeno El Niño. "Ele influencia todo o Brasil, podendo aumentar as chances de precipitações fora do esperado. O fenômeno altera os padrões de circulação atmosférica, o que corrobora para a ocorrência desses temporais", explicou a especialista.

Apesar do susto, a previsão para os próximos dias é de diminuição das chuvas. Para esta quinta-feira, sexta-feira (18/9) e para o final de semana, a probabilidade de precipitações deve cair significativamente, enquanto a temperatura máxima deve chegar à 32ºC.

Saiba quais as orientações em casos de temporal

Confira abaixo as orientações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) em situações de risco: