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SINALIZAÇÃO

Semáforos da W3 Sul estão desligados e cruzamento tem acidentes

Equipamentos estão inoperantes na altura da 704 Sul; segundo relato, dois acidentes foram registrados no local

Detran-DF informou que uma equipe de manutenção semafórica está a caminho do local para verificar os equipamentos e adotar as providências necessárias - (crédito: Material cedido ao Correio)
Detran-DF informou que uma equipe de manutenção semafórica está a caminho do local para verificar os equipamentos e adotar as providências necessárias - (crédito: Material cedido ao Correio)

Os semáforos da W3 Sul, na altura da 704 Sul, estão desligados na manhã deste sábado (19/9). Segundo relatos enviados ao Correio, os equipamentos que controlam o trânsito na via principal estão inoperantes, enquanto os semáforos da via de acesso seguem funcionando.

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Ainda de acordo com as informações recebidas pela reportagem, dois acidentes ocorreram no cruzamento após o problema nos equipamentos. Um vídeo enviado ao Correio mostra o local e os semáforos desligados.

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Procurado pela reportagem, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que uma equipe de manutenção semafórica está a caminho do local para verificar os equipamentos e adotar as providências necessárias.

O órgão orienta que, em casos de inoperância dos semáforos, os condutores redobrem a atenção e sigam as normas gerais de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Conforme o artigo 29, inciso III, alínea “d”, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deve ocorrer com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança.

O Detran-DF também informa que a população pode solicitar serviços de manutenção semafórica nos equipamentos instalados em vias urbanas do Distrito Federal pelo telefone 154, opção 5.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 19/09/2026 12:20
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