Menina de 12 anos é atropelada por um carro na W3 Norte

Uma menina de 12 anos foi atropelada, na tarde desta sexta-feira (18/9), por um carro na W3 Norte. Segundo as apurações, a criança era vendedora de pipoca e estava trabalhando quando foi atropelada.
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As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam à ocorrência e, ao chegarem no local, o motorista que atropelou a garota já tinha saído do local. Os socorristas avaliaram a criança e encaminharam para o Hospital de Base, consciente e orientada.
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Ainda não há informações sobre o estado de saúde da jovem de 12 anos e nem sobre a dinâmica do acidente.
*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado
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