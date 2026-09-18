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Atropelamento

Menina de 12 anos é atropelada por um carro na W3 Norte

Segundo as apurações, a criança era vendedora de pipoca e estava trabalhando quando foi atropelada

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam à ocorrência e, ao chegarem no local, o motorista do atropelamento já tinha saído do local - (crédito: Divulgação)
As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam à ocorrência e, ao chegarem no local, o motorista do atropelamento já tinha saído do local - (crédito: Divulgação)

Uma menina de 12 anos foi atropelada, na tarde desta sexta-feira (18/9), por um carro na W3 Norte. Segundo as apurações, a criança era vendedora de pipoca e estava trabalhando quando foi atropelada.

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As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam à ocorrência e, ao chegarem no local, o motorista que atropelou a garota já tinha saído do local. Os socorristas avaliaram a criança e encaminharam para o Hospital de Base, consciente e orientada.

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Ainda não há informações sobre o estado de saúde da jovem de 12 anos e nem sobre a dinâmica do acidente.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 18/09/2026 19:25
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