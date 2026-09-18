Discussão em família termina com homem baleado em Taguatinga

Um homem foi baleado, na tarde desta sexta-feira (18), na QNM 36 da M Norte, em Taguatinga. Segundo as informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima teria sido baleada por um parente, após uma discussão.
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De acordo com as autoridades, a vítima e o suspeito teriam discutido há dias atrás. Hoje, a discussão recomeçou, e um homem atirou contra outro e fugiu do local.
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As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender o ferido. Segundo informações, o homem foi levado para um hospital de referência onde se encontra em estado grave.
Até o momento, o autor do crime não foi localizado e não há informações sobre o motivo das discussões nem sobre os suspeitos.
Matéria em atualização.
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
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