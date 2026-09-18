Uma criança e um adulto morrem em colisão com ônibus em Brazlândia

Uma crianças e um adulto morrem em colisão com ônibus na BR-080 - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma criança e um adulto, que não tiveram as idades divulgadas, morreram e quatro pessoas, incluindo um bebê de seis meses, ficaram feridas após uma uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus a BR-080, na entrada Brazlândia, por volta das 20h desta sexta-feira (18/9).

Por conta da colisão, o transporte público parou na ribanceira, ao lado da pista. O carro, por sua vez, foi jogado do outro lado, em um canteiro, na lateral da via.

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Ao chegarem no local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), encontrou todos os passageiros do ônibus, junto com o motorista e o cobrador fora do veículo. Após avaliação, foi constatado que eles não apresentavam lesões.

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No carro, uma vítima foi encontrada sem sinais vitais. Uma criança em parada cardiorrespiratória (PCR) estava recebendo atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-DF) na hora em que os bombeiros chegaram. Apesar do atendimento, não foi possível restabelecer os sinais vitais da vítima infantil, tendo seu óbito declarado no local.

Além das duas vítimas fatais, uma mulher adulta e um bebê de seis meses foram transportadas pelo CBMDF para uma unidade hospitalar da região. Ambas estavam conscientes e orientadas durante o atendimento. Segundo os bombeiros, o SAMU-DF transportou outras duas vítimas adultas.

Os dois sentidos foram interditados para o atendimento das equipes de emergência e garantir a segurança no local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estava no local do acidente e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local. A dinâmica do acidente ainda não foi definida pela perícia.





