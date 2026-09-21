Incêndio provocou explosão em embarcação no Lago Paranoá, diz Marinha

Incêndio teria sido causado por uma explosão, de acordo com a Marinha do Brasil - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O incêndio em uma embarcação no Lago Paranoá, no domingo (20/9) ganhou proporção ainda maior após uma explosão. Segundo informações preliminares da Marinha do Brasil, a embarcação transportava 15 pessoas e era conduzida por um profissional contratado. Quatro vítimas seguem internadas em estado grave no Hospital Reginal da Asa Norte (Hran).

Segundo a Marinha, uma equipe da Capitania Fluvial de Brasília (CFB), que realizava uma inspeção naval no Lago Paranoá, avistou a fumaça e chegou ao local por volta das 16h40. “A equipe passou a acompanhar a ocorrência e adotou as providências de sua competência”, comunicou.

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A Marinha informou ainda que vai instaurar um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as circunstâncias e as possíveis causas do acidente. “A Marinha do Brasil reforça seu compromisso com a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana”, informou em nota.

Vítimas

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), 13 pacientes envolvidos na ocorrência foram atendidos no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Quatro permanecem em atendimento na unidade. Outros dois pacientes foram encaminhados, a pedido, para hospitais da rede privada.

A pasta não divulgou informações individualizadas sobre o estado de saúde das vítimas, em respeito ao sigilo médico e de prontuário. Os dados relacionados aos pacientes são compartilhados com os familiares.

Incêndio

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para combater as chamas. Segundo a Marinha, o incêndio foi extinto por volta das 18h. A corporação encaminhou 12 viaturas terrestres e três aquáticas na ocorrência.