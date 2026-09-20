Corpo é encontrado no Lago Paranoá neste domingo (20/9)

Bombeiros foram acionados para resgate de corpo no Lago Paranoá - (crédito: CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h24 deste domingo (20/9) para uma ocorrência de busca e resgate de corpo no Lago Paranoá. Três viaturas e uma lancha foram empregadas no atendimento.

Segundo os bombeiros, o corpo de um homem, aparentemente de meia-idade, foi encontrado boiando na água, nas proximidades de um clube da região e da Ponte JK. A vítima já apresentava sinais evidentes de morte.

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As equipes permaneceram no local para preservar e garantir a segurança da área até a chegada dos órgãos competentes. O CBMDF informou que não havia, até o momento, informações sobre a dinâmica dos fatos.