Lancha pega fogo no Lago Paronoá durante a tarde deste domingo (20/9)

Uma lancha pegou fogo no Lago Paranoá na tarde deste domingo (20/9). As causas do incêndio ainda não foram apuradas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), até o momento 14 pessoas foram atendidas, oito delas precisaram ser transportadas para unidades de saúde e quatro em estado grave.

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