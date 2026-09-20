Lancha pega fogo no Lago Paronoá durante a tarde deste domingo (20/9)

Uma lancha pegou fogo no Lago Paranoá na tarde deste domingo (20/9). As causas do incêndio ainda não foram apuradas.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), até o momento 14 pessoas foram atendidas, oito delas precisaram ser transportadas para unidades de saúde e quatro em estado grave.
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postado em 20/09/2026 18:52