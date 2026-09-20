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Lancha pega fogo no Lago Paronoá durante a tarde deste domingo (20/9)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) diz que, até o momento, 14 pessoas foram atendidas

16.05.2026. Mariana Campos/CB/D.A Press. Imagem de arquivo - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
16.05.2026. Mariana Campos/CB/D.A Press. Imagem de arquivo - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Uma lancha pegou fogo no Lago Paranoá na tarde deste domingo (20/9). As causas do incêndio ainda não foram apuradas. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), até o momento 14 pessoas foram atendidas, oito delas precisaram ser transportadas para unidades de saúde e quatro em estado grave. 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 20/09/2026 18:52
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