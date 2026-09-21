TSE e PGE lançam mobilização contra violência política de gênero

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) lançam, nesta terça-feira (22/9), o movimento “ Violência Política TEM Gênero”, no Espaço Ministro Sepúlveda Pertence, edifício sede do TSE em Brasília, a partir das 17h.
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A mobilização faz parte de um conjunto de iniciativas para combater a violência política de gênero e terá como primeiro passo a assinatura do Protocolo de Enfrentamento à Violência de Gênero. O documento foi desenvolvido conjuntamente pelo TSE e pela PGE para ampliar os canais de denúncia, o fluxo e a integração institucional, contando com respostas rápidas, acolhimento e mecanismos de prevenção à violência.
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De acordo com a Corte, a iniciativa reunirá autoridades, especialistas, candidatas e representantes de instituições e da sociedade civil comprometidas com a ampliação da participação feminina na política e com a defesa dos direitos das mulheres.
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A atividade de lançamento contará com apresentação da capacitação que abordará formas de identificação, presença e combate a esse tipo de agressão. A formação foi desenvolvida pelo TSE Mulheres em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral (EJE) e é destinada a magistrados, servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral.
O movimento contará com a apresentação de ações concretas para o enfrentamento do tema e para o fortalecimento da participação de mulheres na vida pública. Entre elas, está a plataforma Likeness ID, parceria entre o Google e o TSE que visa a identificar, no YouTube, conteúdos sintéticos e deepfakes que utilizam indevidamente a identidade de candidatas durante o período eleitoral.
Também será apresentada a primeira versão de um painel de Business Intelligence (BI) que reúne dados públicos e estatísticas sobre o cenário. O objetivo da ferramenta é ampliar a transparência e contribuir para o acompanhamento e a análise do fenômeno.
Além disso, será lançada a campanha conjunta do Ministério Público Federal (MPF) e da Justiça Federal “Política é Substantivo Feminino”, destinada a informar e conscientizar a população sobre as diferentes formas de violência política praticadas contra mulheres dentro do universo eleitoral.
Serviço
Violência Política TEM Gênero
Data: 22 de setembro de 2026
Horário: 17h
Local: Espaço Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Brasília (DF)