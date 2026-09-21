Catedral anuncia programação para Nossa Senhora Aparecida

Festividade de Nossa Senhora Aparecida acontece de 3 a 12 de outubro - (crédito: Divulgação)

Por José Ghesti*

A Catedral Metropolitana de Brasília está organizando as festividades de Nossa Senhora Aparecida. A celebração, que ocorrerá de 3 a 12 de outubro, contará com momentos de oração, celebrações religiosas, atividades abertas ao público, espaço kids reunindo famílias e fiéis ao longo do dia e com o show de encerramento do Frei Gilson.

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A programação do dia 3 ao dia 11 terá como foco a novena em honra de Nossa Senhora, que acontecerá dentro da Catedral. A partir do dia 11, a Esplanada será interditada para o último dia da novena e do começo da celebração para Nossa Senhora.

No dia 12, último dia da festividade, serão realizadas práticas religiosas, como o terço da alvorada, a missa das crianças, a missa solene presidida pelo arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo Cezar Costa, com todo o clero e a procissão luminosa pela Esplanada. O fim das celebrações será com o show de encerramento do Frei Gilson, grande nome da música gospel no Brasil.

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates