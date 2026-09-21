Celina visita obra no Gama e anuncia teste de faixa reversa na BR-040

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), cumpriu, nesta segunda-feira (21/9), agenda em diversas regiões administrativas. Pela manhã, assinou ordens de serviço do GDF na Sua Porta para o Gama e a Ponte Alta, além de visitar as obras de revitalização do Hospital Regional do Gama e de recuperação do Cine Itapuã.

Na obra de pavimentação da VC-351, a candidata afirmou que a intervenção beneficiará diretamente mais de 20 mil pessoas ao permitir que os motoristas acessem a BR-180 sem passar pelo Gama. “Ela cria um um caminho alternativo para os condutores da região”, explicou.

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Celina também anunciou, para esta terça-feira (22/9), o início de um teste de reversão de sentido na pista marginal da BR-040, próximo a Santa Maria. A proposta, segundo ela, atende a uma reivindicação de moradores para facilitar tanto a ida a Brasília quanto o retorno para casa. Fora desses períodos, a via manterá o funcionamento habitual.

A expectativa apresentada por Celina é de redução de 15 a 20 minutos no deslocamento de moradores de Santa Maria, Gama e municípios do Entorno, como Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziânia. A estimativa, ressaltou, será avaliada durante o teste. “Amanhã (terça-feira) nós vamos medir isso”, afirmou.

No início da tarde, Celina iria a um debate com outros candidatos ao GDF em uma emissora de TV, mas cancelou a participação “em função de suas atividades no cargo”.

À noite, está prevista a participação em um bate-papo sobre tecnologia e inovação com candidatos ao governo do DF, no Lago Sul, e uma reunião com empresários e apoiadores, em Vicente Pires. Celina também tem encontros previstos com advogados, representantes dos setores de eventos e turismo e integrantes da Frente Cristã.



