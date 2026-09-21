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Eleições 2026

Celina Leão não comparece ao debate na Record

A governadora e candidata divulgou nota avisando que não compareceria por conta de "atividades no cargo'

Estão presentes no debate os candidatos José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB) e Kiko Caputo (Novo) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
Estão presentes no debate os candidatos José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB) e Kiko Caputo (Novo) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), não compareceu para o debate na Record na tarde desta segunda-feira (21/9). A assessora da governadora divulgou uma nota avisando que o não-comparecimento seria “em função de suas atividades no cargo de governadora”. 
No domingo (20/9), a agenda de Celina havia sido divulgada com o debate constando entre os compromissos da governadora para esta segunda-feira (21/9). 
Estão presentes no debate os candidatos José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB) e Kiko Caputo (Novo).

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 21/09/2026 13:47 / atualizado em 21/09/2026 13:55
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