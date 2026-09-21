Celina Leão não comparece ao debate na Record

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), não compareceu para o debate na Record na tarde desta segunda-feira (21/9). A assessora da governadora divulgou uma nota avisando que o não-comparecimento seria “em função de suas atividades no cargo de governadora”.
No domingo (20/9), a agenda de Celina havia sido divulgada com o debate constando entre os compromissos da governadora para esta segunda-feira (21/9).
Estão presentes no debate os candidatos José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB) e Kiko Caputo (Novo).
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Por Mila Ferreira
postado em 21/09/2026 13:47 / atualizado em 21/09/2026 13:55