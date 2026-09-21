Celina Leão não comparece ao debate na Record

Estão presentes no debate os candidatos José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB) e Kiko Caputo (Novo) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), não compareceu para o debate na Record na tarde desta segunda-feira (21/9). A assessora da governadora divulgou uma nota avisando que o não-comparecimento seria “em função de suas atividades no cargo de governadora”.

No domingo (20/9), a agenda de Celina havia sido divulgada com o debate constando entre os compromissos da governadora para esta segunda-feira (21/9).

Estão presentes no debate os candidatos José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB) e Kiko Caputo (Novo).