Kiko Caputo critica precarização da carreira de professores do DF

O candidato ao governo do Distrito Federal Kiko Caputo (Novo) criticou, nesta segunda-feira (21/9), a política de contratação temporária de professores da rede pública durante debate promovido pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF).

Kiko afirmou que a política adotada pelo governo “precariza a profissão do magistério” e defendeu a realização periódica de concursos. “Essa questão dos temporários é indigna. Primeiro que ela precariza a profissão do magistério”, afirmou Kiko.

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Segundo ele, a contratação temporária teria se transformado em uma política permanente por representar uma alternativa de menor custo para o governo diante da diferença salarial entre os vínculos.

O candidato também disse que recebeu representantes de aprovados em concursos públicos em seu comitê de campanha e afirmou ter se comprometido com a nomeação dos candidatos que ainda aguardam convocação.

“Eu me comprometi com eles, gravei inclusive vídeo, que já estão nas minhas redes sociais, garantindo que eu iria nomear todos os aprovados”, declarou. Para Kiko, a medida deveria ocorrer de forma imediata diante do que classificou como uma situação “flagrantemente ilegal e prejudicial para os nossos alunos”.

Na réplica, Cappelli concordou com a necessidade de reduzir a proporção de temporários, mas afirmou que não basta ampliar o número de concursos. “Temporário tem que ser temporário, não pode ser o efetivo precarizado na prática, como é hoje”, disse.

Cappelli também direcionou a resposta para a política salarial dos professores. O candidato afirmou ter assumido o compromisso de estabelecer no Distrito Federal o maior salário para professores entre as unidades da Federação. Como argumento, citou a experiência durante o período em que trabalhou no governo do Maranhão.

“Eu assumi um compromisso público de colocar o salário de professor aqui no Distrito Federal como o maior do Brasil”, afirmou Cappelli. Segundo ele, durante os oito anos em que trabalhou com Flávio Dino no Maranhão, o estado teria alcançado a liderança nacional em remuneração docente mesmo com orçamento correspondente à metade do DF.

Na tréplica, Kiko voltou a criticar a permanência dos contratos temporários e relacionou o modelo à saúde dos profissionais da educação. Segundo ele, professores que posteriormente conseguem ingressar no quadro efetivo já chegam à rede carregando problemas decorrentes das condições de trabalho. “Essa situação tem se perpetuado tanto aqui na nossa rede, que quando o temporário é efetivado, ele inclusive já imediatamente pede sua readaptação”, afirmou.

Kiko também defendeu maior atenção à saúde dos professores, incluindo atendimento psicológico. Para o candidato, além da realização de concursos em períodos regulares, o próximo governo precisará adotar medidas para reduzir rapidamente a dependência de contratos temporários e melhorar as condições de trabalho dos professores da rede pública.