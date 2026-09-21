Paula Belmonte defende transparência e promete 40 novas UBSs

A candidata defendeu o investimento em ferramentas tecnológicas para viabilizar o controle social dos gastos e otimizar a máquina pública - (crédito: Luís Tajes/Divulgação)

A candidata Paula Belmonte (PSDB) participou de uma sabatina no SBT Brasília nesta segunda-feira (21/9). Ela enfatizou a postura de integridade frente aos recursos governamentais. “Tenho, sim, graças a Deus, as mãos limpas. E eu não estou falando como um atributo, eu estou falando como uma obrigação”, afirmou, reforçando que honestidade não deve ser vista como um diferencial, mas como premissa básica no exercício do poder público.

Durante a sabatina, a parlamentar criticou suposta opacidade dos dados fiscais do Distrito Federal e apontou o que classificou como descoordenação nas projeções orçamentárias divulgadas pela atual gestão. “Não tem transparência. Um dia, o secretário fala que foi criminoso aquilo que foi feito com as contas públicas do Distrito Federal. Nós temos R$ 74 bilhões no orçamento. No outro dia, fala que tem um deficit de R$ 6 bilhões. No outro dia, fala que é de R$ 3 bilhões. No outro dia, fala que não tem nada”, pontuou.

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Como solução, a candidata defendeu o investimento em ferramentas tecnológicas para viabilizar o controle social dos gastos e otimizar a máquina pública. A modernização do sistema de saúde, segundo Paula, é uma das prioridades para descentralizar o atendimento e desafogar hospitais e unidades de pronto atendimento.

“Para que a gente possa mudar o Distrito Federal, a primeira coisa é oferecer saúde básica. Trazer a saúde básica para perto da população. Nós temos um compromisso no nosso plano de governo de construir 40 UBSs”, declarou. A reestruturação prevê a implementação de um prontuário eletrônico unificado para integrar a rede de saúde e evitar a duplicidade de exames.

“Não é um prontuário único. E isso custa muito, porque você não tem agilidade. Aí você foi na UBS, fez alguns exames. Chega lá na UPA, você vai ter que fazer? Outros, os mesmos, pagos por nós. Então, a tecnologia é fundamental para que a gente possa auxiliar e deixar transparente”, explicou.

Ex-aluna do sistema público local, Paula Belmonte também abordou propostas para a educação, defendendo a expansão da rede física com novas unidades escolares nas comunidades e o fortalecimento do modelo pedagógico no ensino integral. “A nossa proposta não é tempo de criança na escola. É ensino de qualidade com metodologia, para que ela possa chegar e sair cada vez melhor.”