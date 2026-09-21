"A condição de trabalho é fundamental", diz Paula Belmonte sobre professores

Em sabatinas, Paula Belmonte (PSDB) abordou o déficit de 104 mil moradias e defendeu o planejamento urbano focado em serviços básicos - (crédito: Luís Tajes/Comunicação Paula Belmonte)

Paula Belmonte (PSDB) defendeu, nesta segunda-feira (21/9), o fortalecimento da saúde pública e a adoção de medidas para prevenir o adoecimento dos profissionais da educação. A declaração ocorreu durante o debate promovido pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), ao responder a uma pergunta sobre as condições de trabalho e a possibilidade de custeio de plano de saúde para professores da rede pública.

Paula afirmou que a saúde dos profissionais precisa ser tratada como parte da política educacional e defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), além da realização de auditorias em contratos e convênios relacionados ao atendimento dos servidores.

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Segundo a candidata, as condições encontradas pelos professores em algumas escolas também contribuem para o desgaste da categoria. “A condição de trabalho é fundamental. Como vemos, um professor muitas vezes não tem a segurança, não tem o zelador dentro da porta, não tem muro”, afirmou.

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Durante a resposta, Paula também apresentou um balanço de sua atuação parlamentar na área de educação. Ela afirmou que estudou em escola pública e citou recursos destinados a instituições de ensino e à construção de uma creche na Universidade de Brasília (UnB).

A candidata disse ainda ter destinado recursos para escolas de diferentes regiões do Distrito Federal e criticou a aplicação de recursos públicos em áreas que, na avaliação dela, poderiam ser substituídas por investimentos permanentes na estrutura da rede.

Entre os exemplos citados, Paula mencionou gastos com transporte escolar, e afirmou que o Distrito Federal deveria ampliar a construção de escolas, salas de aula e espaços destinados à educação integral. “É por isso que eu conto com você no meu governo para que a gente possa realmente fazer uma educação de qualidade para todos nós”, afirmou.

Paula voltou a enfatizar a necessidade de melhorar as condições de trabalho nas escolas. Ela defendeu o fortalecimento da gestão democrática, a contratação de professores e a ampliação da estrutura física da rede. “Nós vamos fortalecer a gestão democrática, fortalecer a contratação de professores e vamos fortalecer, com certeza, a construção de mais escolas e mais salas de aula para que a gente possa atender os nossos filhos”, declarou.