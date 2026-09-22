Homem suspeito de importunar sexualmente duas crianças é preso no Lago Sul

Homem foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por importunação sexual contra uma criança de 6, e outra de 8 anos de idade, no Pontão do Lago Sul. De acordo com a denúncia, ele teria praticado o ato obsceno ao adentrar o banheiro infantil e exibir os próprios orgãos sexuais na frente dos dois menores de idade. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por testemunhas.

A ocorrência foi registrada na noite da última segunda-feira (21/9) e, segundo a corporação, as informações apuradas pelos agentes apontam que ele teria praticado o crime no período da noite. Considerando as denúncias, o suspeito foi preso e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil (Asa Sul), onde a corporação deverá investigar o caso e adotar as providências cabíveis.