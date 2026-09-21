Homem em situação de rua é assassinado a facadas em restaurante comunitário

Homem foi morto à facadas e a autora foi encaminhada para a 21ª Delegacia de Polícia - (crédito: Letícia Guedes / CB/DAPress)

Um homem ainda não identificado, de 58 anos, foi morto a facadas na tarde desta segunda-feira (21/9), em frente ao Restaurante comunitário de Arniqueira, localizado na QS 9 da região administrativa. A autora, uma mulher de 24, esfaqueou o indivíduo com uma arma branca durante uma briga. Os dois estavam em situação de rua.

Os policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e prenderam a mulher em flagrante nas proximidades do restaurante onde ela atacou a vítima. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A autora foi encaminhada para a 21ª Delegacia de Polícia Civil (Taguatinga Sul).