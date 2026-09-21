Caminhoneiro embriagado é preso com carga de grande porte na BR-020

Um caminhoneiro foi preso em flagrante por embriaguez ao volante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (21/9), durante uma fiscalização na BR-020, na altura de Planaltina. O homem conduzia um veículo de grande porte, com mais de 20 metros de comprimento, que transportava caixas d’água — estrutura com dimensões excedentes que exige Autorização Especial de Trânsito (AET) e capacitação específica. A abordagem ocorreu no âmbito das ações da Semana Nacional de Trânsito.

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O caminhão, que havia saído de Anápolis (GO) com destino a São Domingos (GO), foi parado para verificação de rotina. Durante a conferência da documentação, os agentes constataram que o motorista não possuía o curso especializado obrigatório para a condução de veículos com carga superdimensionada.

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Ao ser submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), o aparelho acusou o índice de 0,40 mg de álcool por litro de ar alveolar. Como o valor ficou acima de 0,33 mg/L — limite fixado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para caracterizar ilícito penal —, a conduta deixou de ser apenas uma infração administrativa e passou a ser tratada como crime de trânsito.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).