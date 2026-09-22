Padrasto que estuprou enteada de 14 anos no DF é procurado pela polícia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por Vanderlei Silva de Oliveira, foragido e condenado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião por estupro de vulnerável.

O caso ocorreu em 2021, a partir de uma denúncia de que o homem havia cometido violência sexual contra uma enteada de 14 anos. Os abusos ocorreram por ao menos três vezes, de acordo com a polícia.

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A Justiça condenou Vanderlei Silva de Oliveira a pena de 18 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais à vítima. Apesar da condenação, o paradeiro dele é incerto. A PCDF pede ajuda da população para localizá-lo. Denúncias podem ser feitas pelo 197.