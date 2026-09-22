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Tráfico de drogas

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Sobradinho

Polícia Civil (PCDF) encontrou mais de 100 pedras de crack em barraco de lona próximo ao Restaurante Comunitário

PCDF encontra mais de 100 pedras de crack em barraco de lona em Sobradinho - (crédito: Imagens cedidas/PCDF)
PCDF encontra mais de 100 pedras de crack em barraco de lona em Sobradinho - (crédito: Imagens cedidas/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, em flagrante, um homem suspeito de tráfico de drogas próximo ao Restaurante Comunitário de Sobradinho. O suspeito de 20 anos foi identificado pelos policiais, no final da tarde de segunda-feira (21/9), vendendo uma porção de crack no local. 

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As investigações da 13ª Delegacia de Polícia tiveram início depois de denúncias que apontaram o uso de um barraco de lona, instalado próximo ao restaurante comunitário, como ponto de venda de drogas. Durante as apurações, a PCDF identificou o suspeito e confirmou o tráfico de drogas.

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Os policiais se dirigiram ao local na última segunda-feira (21/9), onde observaram pessoas se dirigindo ao barraco de lona e, depois, consumindo drogas nas proximidades. A PCDF flagrou o suspeito vendendo uma porção de crack e, depois da transação, acompanhou o comprador, que fugiu do local. 

Com a situação, os investigadores decidiram fazer uma abordagem no barraco usado pelo suspeito. Lá, a PCDF encontrou mais de 100 pedras de crack, dinheiro em espécie e uma balança de precisão. O homem foi conduzido à 13ª Delegacia de Polícia e autuado por tráfico de drogas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/09/2026 15:32
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