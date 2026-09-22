Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Sobradinho

PCDF encontra mais de 100 pedras de crack em barraco de lona em Sobradinho - (crédito: Imagens cedidas/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, em flagrante, um homem suspeito de tráfico de drogas próximo ao Restaurante Comunitário de Sobradinho. O suspeito de 20 anos foi identificado pelos policiais, no final da tarde de segunda-feira (21/9), vendendo uma porção de crack no local.

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As investigações da 13ª Delegacia de Polícia tiveram início depois de denúncias que apontaram o uso de um barraco de lona, instalado próximo ao restaurante comunitário, como ponto de venda de drogas. Durante as apurações, a PCDF identificou o suspeito e confirmou o tráfico de drogas.

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Os policiais se dirigiram ao local na última segunda-feira (21/9), onde observaram pessoas se dirigindo ao barraco de lona e, depois, consumindo drogas nas proximidades. A PCDF flagrou o suspeito vendendo uma porção de crack e, depois da transação, acompanhou o comprador, que fugiu do local.

Com a situação, os investigadores decidiram fazer uma abordagem no barraco usado pelo suspeito. Lá, a PCDF encontrou mais de 100 pedras de crack, dinheiro em espécie e uma balança de precisão. O homem foi conduzido à 13ª Delegacia de Polícia e autuado por tráfico de drogas.